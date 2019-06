Venezia: Avm, utile 1,7 mln nel 2018

(ANSA) - VENEZIA, 24 GIU - Chiude con un utile d'esercizio pari a 1,7 mln di euro, su un valore della produzione di 300 mln, il bilancio consolidato 2018 del gruppo Avm (Azienda Veneziana Mobilità) approvato dall'assemblea dei soci, a Ca' Farsetti. Positivo il risultato del trasporto pubblico, attorno alla cui flotta ruota l'impegno preso da Avm in accordo con il Comune per un piano investimenti quinquennale (2019-2023) per un importo complessivo di 135 mln. Esso prevede, tra l'altro, oltre all'acquisto dei 60 nuovi autobus diesel euro 6 presentati tra metà 2018 e inizio 2019 dedicati al servizio urbano ed extraurbano nell'area metropolitana, anche altri interventi sia riguardanti la struttura sia il movimento. In particolare si mira al rinnovo della flotta di navigazione, tramite la ri-motorizzazione di 35 battelli in ibrido diesel-elettrico - dopo esperienza maturata con l'E1, l'innovativo vaporetto presentato al Salone Nautico di Venezia, e l'acquisto di 15 nuove unità.



Data ultima modifica 24 giugno 2019 ore 19:46