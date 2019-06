Salone Nautico Venezia, 27mila presenze

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Registra un successo di pubblico il Salone Nautico di Venezia, che si chiude all'Arsenale con un totale di 27mila presenze nei cinque giorni della kermesse.

L''Arte navale torna a Casa', come recita il calim della manifestazione, ha colto nel segno. E il sindaco Luigi Brugnaro rilancia per le prossime edizioni: "Venezia - afferma - è tornata regina dei mari nel senso culturale più aperto possibile. Abbiamo mostrato le nostre capacità nel design e nell’architettura della costruzione, recuperando le attività tradizionali. L'amministrazione ha già finanziato il Salone per altri due anni". Durante il Salone si sono svolti 43 incontri in cui operatori e designer hanno discusso dei vari aspetti della navigazione, dall’ambiente alla sostenibilità, allo yacht design. "Abbiamo già iniziato a raccogliere le iscrizioni per la prossima edizione - aggiunge Brugnaro - Vogliamo avere tutta la filiera, dalle barche piccole a quelle grandi. E non sarà coinvolto solo l’Arsenale ma sarà tutta la città a mettersi in moto".