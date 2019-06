Salone Nautico Venezia verso gran finale

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - Gran finale domani, domenica, al Salone Nautico di Venezia, con un programma ricco di iniziative tra regate, mostre, conferenze, visite guidate. Al mattino le Regate Sprint della Sensa, partenza da Rio dell'Arsenale e arrivo in Rio delle Galeazze. Tre le categorie: Giovanissimi su pupparini a 2 remi, Donne su Mascarete a 2 remi e Uomini su Gondole a 4 remi. Il rapporto fra la Serenissima e il mare sarà al centro della mostra fotografica (Sala Modelli) "Vivere sull'acqua" (Archivio Fotografico Giacomelli del Comune di Venezia), sviluppata in 70 immagini supportate da 7 pannelli suddivise in 5 percorsi: yachting and sailing; movimentazione merci e materiali; cantieristica; eventi; offshore. Il pubblico potrà poi scoprire i segreti di ogni imbarcazione nell'area Scali denominata Maritime Edutainment, che affianca il sommergibile Enrico Dandolo, sul rio delle Galeazze. Oltre alla visita guidata del sommergibile sarà possibile sperimentare prove in acqua di voga, vela al terzo, canoa, dragon boat, vela.

