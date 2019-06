Regolamento vigili, attenzione a look

(ANSA) - PADOVA, 21 GIU - Si parla anche di biancheria intima, abbigliamento e acconciature nel nuovo regolamento di polizia locale del Comune di Cittadella (Padova), che giovedì prossimo verrà sottoposto al consiglio comunale per l'approvazione.

Introdotte per motivi di decoro e di sicurezza, le novità sul look ricalcano quelle del regolamento comunale approvato nel 2016 a Venezia e riguardano soprattutto le vigilesse: il reggiseno sarà obbligatorio tutto l'anno (anche d'estate) e dovrà avere un colore "neutro", per non risaltare e non creare "turbamento" nei cittadini. Stesso discorso per gli slip.

Vietate unghie finte, chiome tinte e tagli "bizzarri", mentre chi ha i capelli lunghi dovrà raccoglierli con code o trecce.

Rossetto e trucco saranno consentiti, purché in dosi moderate.

Viene richiesta sobrietà anche nella scelta degli occhiali. Per quanto riguarda gli uomini, infine, sarà obbligatorio curare barba e baffi.