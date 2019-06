Unicredit finanzia Rossetto con 50 mln

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Unicredit finanzia con un'operazione di leasing da 50 milioni di euro il nuovo centro logistico di San Giorgio Bigarello in provincia di Mantova del gruppo alimentare veronese Rossetto. L'investimento immobiliare, spiega una nota, porterà all'edificazione di un nuovo centro logistico da 70mila metri quadri su un'area da 200 mila metri quadri. Circa un quarto delle linee di credito messe a disposizione sarà destinata a coprire gli investimenti strutturali, in particolare il magazzino autoportante, che verranno contestualmente posti in essere.

"Con questo importante investimento si gettano le basi per una nuova importante fase espansiva che mira a rafforzare la nostra presenza sul territorio con l'obiettivo - anche per effetto della programmata apertura di nuovi punti vendita - di raddoppiare il giro d'affari entro i prossimi 8 anni" sottolinea Lorenzo Rossetto, Amministratore Delegato di Rossetto Trade.