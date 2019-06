Salone Nautico Venezia,pronto l'Arsenale

(ANSA) - VENEZIA, 16 GIU - Grandi lavori in Arsenale dove si sta completando l'allestimento della prima edizione del Salone Nautico di Venezia. Ieri sera festa grande per l'arrivo in bacino del Riva 50 Race, la nave di 50 metri costruita di acciaio nella Superyacht Division Riva di Ancona. La città si prepara ad accogliere i visitatori, anche quelli che arrivano dal mare navigando e che potranno usare una delle marine di Venice Superyacht Destination: ovvero Venezia Certosa Marina, Marina Sant'Elena o gli ormeggi di Venice Yacht Pier. Arrivare dal mare è una dei lussi veri e il modo migliore per un approccio completo con Venezia.Previsto per martedì 18 giugno il debutto con la stampa e gli espositori (ingresso sin dal mattino e "tour stampa" dalle ore 16) e per il pubblico da mercoledì 19 giugno dalle ore 10 alle 19.30, così come nei quattro giorni seguenti sino a domenica 23 giugno.