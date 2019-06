Cortina, decennale Una Montagna di Libri

(ANSA) - VENEZIA, 13 GIU - Compie dieci anni "Una Montagna di Libri", la festa internazionale della letteratura di Cortina D'Ampezzo, in programma quest'anno dal 29 giugno al 22 settembre con oltre 45 incontri con l'autore tra letteratura, attualità, cinema e arte. Il programma è stato presentato a Venezia da Francesco Chiamulera, responsabile della manifestazione.

Anteprima il 29 giugno con il Premio Pulizter 2019 Richard Powers, autore con La nave di Teseo di "Il sussurro del mondo", romanzo sul 'dialogo segreto' degli alberi; inaugurazione il 13 luglio, affidata alla lectio di Alessandro Piperno su Philip Roth. Per il decennale nasce l'Archivio di Una Montagna di Libri: da luglio saranno online video e clip, categorizzati e in HD, di molti incontri svoltisi nel decennio cortinese. "In un momento storico segnato dalla riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente, e parlando in mezzo alla grande nazione dei boschi che sono le Dolomiti, Una Montagna di Libri si ispira alla vita degli alberi", ha detto Chiamulera. (ANSA).