(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Annelies Marie Frank, per gli amici "Anne", il 12 giugno avrebbe compiuto 90 anni, se non fosse stata uccisa in un lager nazista. Per ricordarla è stato realizzato in Campo del Ghetto Nuovo a Venezia un evento-maratona con la lettura integrale e pubblica del Diario.

Per oltre dieci ore l'intero campo diventerà un luogo di ascolto e racconto che vedrà alternarsi 90 lettori tra cui la presidente del Consiglio comunale della città Ermelinda Damiano.