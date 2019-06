Salone Venezia, convegni su design, sicurezza

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Ultime tendenze del design, blue economy, sicurezza in mare, lo sviluppo delle propulsioni ibride ed elettriche, laboratori didattici per i più piccoli: sono i temi su cui si sviluppa il programma congressuale del Salone Nautico di Venezia, in programma all'Arsenale dal 18 al 23 giugno prossimi.

Il programma degli incontri comincerà con "L'avanguardia nel design, i percorsi del nuovo nello yachting", organizzato da Vela Spa con Carlo Nuvolari, dello Studio Nuvolari/Lenard, e con la partecipazione dell'imprenditore e designer Luca Bassani (Wally-Ferretti Group), Carlo Fei (Università Luiss), lo stesso Nuvolari e Luca Dini (Luca Dini Design). A seguire, nella Tesa 113, prenderà il via l' "Arena Tech Lab" dove ogni giorno sono previste attività culturali legate al design e la costruzione, in collaborazione con istituti universitari e la mostra dei progetti che hanno concorso al bando di gara della Fondazione Musei Civici di Venezia, scelti da un Comitato scientifico di esperti, nominato dal sindaco Luigi Brugnaro.(ANSA).