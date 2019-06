Scoppio in appartamento, anziana salvata

(ANSA) - PADOVA, 06 GIU - Una donna di 69 anni è stata salvata da una pattuglia di carabinieri dalle fiamme sprigionatesi nel suo appartamento, al primo piano di un condominio a Monselice (Padova).

A chiamare i soccorsi, intorno alle ore 3.40, sono stati dei vicini che hanno sentito un'esplosione. Giunti sul posto, i militari hanno notato la donna sporgersi dal poggiolo dal quale fuoriusciva copiosamente fumo, in evidente difficoltà respiratoria. La donna è stata raggiunta mediante una scala, gli agenti l'hanno caricata in spalla e l'hanno portata in salvo, e consegnata nelle mani dei sanitari del 118.

La 68enne è stata portata in ospedale con un'intossicazione da monossido di carbonio, ma le sue condizioni non sono gravi.

Al vaglio da parte del Nucleo investigativo antincendio territoriale dei vigili del fuoco le cause dell'incendio. Le tre le unità abitative del fabbricato sono inagibili per i danni causati dall'esplosione. (ANSA).