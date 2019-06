Asiago più green, plastica 'fuori legge'

(ANSA) - VICENZA, 6 GIU - Asiago, capoluogo dell'Altopiano dei Sette Comuni, diventa ancora più verde, con una politica plastic free adottata nel mese di maggio che ha messo 'fuori gioco' forchette, piatti e bicchieri non biodegradabili da parchi, aree boschive, piazze, strade, scuole, biblioteca, teatro, stadio del ghiaccio. Un modo con cui la 'verde' Asiago si segnala in modo virtuoso, tra i Comuni montani, in tema di sostenibilità ambientale. E' stato lo stesso Consiglio Europeo a dare recentemente il via libera formale alla direttiva che vieta l'utilizzo dal 2021 oggetti in plastica monouso come piatti, posate, aste per i palloncini, bastoncini cotonati e cannucce.

Asiago ha già fatto propria questa direttiva. Al bando da boschi, giardini e piazze pubbliche sono così finiti forchette, piatti e bicchieri non biodegradabili, nella convinzione dell'amministrazione che anche da qui passi la cura per il futuro della natura. La limitazione sarà ben evidenziata con specifica segnaletica.