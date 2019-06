Cede balaustra poggiolo canonica, feriti

(ANSA) - PADOVA, 4 GIU - Tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio nel crollo della balaustra in cemento di un poggiolo, nella canonica della chiesa San Giovanni Battista a Pontevigodarzere, alle porte di Padova. Due persone che si trovavano nel poggiolo sono cadute per il cedimento del manufatto, rovinando addosso a una terza persona, un passante che si trovava in strada, fortunatamente colpito di striscio. I i tre feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e sono portati in ospedale. Non sarebbero in gravi condizioni. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno effettuato controlli sulla stabilità del poggiolo e sulle e sulle cause del cedimento.