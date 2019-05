Veneto, il maggio più freddo da 27 anni

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - Un maggio che sembra novembre, e i dati delle centraline meteo non smentiscono. Anzi. E' stato il mese di maggio più freddo degli ultimi 27 anni in Veneto, secondo le elaborazioni dell'Arpav. Lo scarto delle temperature medie mensili rispetto alla media ha raggiunto in molte zone valori intorno ai -4 gradi, che rendono ne fanno appunto il maggio più freddo in assoluto degli ultimi 27 anni, scalzando il precedente record che apparteneva al maggio 2004.

Anche per minime e massime giornaliere assolute, spiega l'Arpav, sono stati in molti casi battuti i record di freddo per questo mese, in particolare per le minime in montagna a inizio mese e per le massime su tutta la regione.

Non solo per l'aspetto termico l'ultimo mese della primavera meteorologica è stato anomalo. E' stato record anche per la piovosità, più che doppia rispetto alla media (periodo 1994-2018) raggiungendo un valore molto prossimo al precedente record di piovosità massima del maggio 2013.