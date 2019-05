Vongole, Venezia avvia sorveglianza 24h

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - Venezia 'veglia' sugli allevamenti di vongole in Laguna, attivando una vigilanza diurna e notturna, per tutelare il deposito e la riproduzione dei preziosi molluschi.

La Città metropolitana di Venezia ha infatti avviato da oggi un servizio di vigilanza tramite la San Servolo Servizi srl, società in house che ha preso in carico le competenze dell'ex consorzio Gestione Risorse Alieutiche Lagunari (Gral), nella zona 'Verto Nord', davanti alla località di Fusina, dove si deposita e si riproduce naturalmente il seme della vongola.

La zona è una sorta di "nursery" del seme della vongola, che nasce qui in grande quantità ed è purtroppo spesso oggetto di rapina e rivenduto in modo illegale e senza rispetto delle norme sanitarie.

Le operazioni di vigilanza diurna saranno svolte da una pattuglia della Polizia ambientale della Città metropolitana, e di notte affidata dalla San Servolo servizi a una società esterna specializzata. (ANSA).