'Isola Sostenibilità' fa tappa in Veneto

(ANSA) - PADOVA, 27 MAG - L'istituto scolastico comprensivo "G.Zanellato" di Monselice (Padova) ospiterà il 29 maggio la quarta tappa del tour "Clima di Cambiamento" di Isola della Sostenibilità 2019. In questo appuntamento, suddiviso in una sessione divulgativa ed una di laboratori, ragazzi e società civile saranno chiamati a riflette sui legami che intercorrono tra cambiamenti climatici, migrazioni ed inclusione sociale.

Temi che saranno approfonditi nella giornata di lavori, in collaborazione con Focsiv - Engim (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), che ha attivato la sua rete per affrontare un argomento così importante. Tutte le azioni di Engim rientrano all'interno di Gcap Italia (Coalizione italiana contro la povertà). L'incontro di Monselice è finanziato dal Subgrantig "Make Europe Sustainable for All" il cui partner italiano è Engim.