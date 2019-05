Unioncamere: Veneto, produzione al +1,5%

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - Nel primo trimestre 2019, sulla base dell'indagine VenetoCongiuntura di Unioncamere, la produzione industriale ha registrato una crescita del +1,5% sull'analogo periodo dell'anno precedente. Prosegue l'indebolimento dell'indicatore che nel 2018 aveva evidenziato in media d'anno un +3,2 per cento (+4,1% nel 2017), con valori di intensità via via sempre inferiori. Su base trimestrale la variazione destagionalizzata della produzione industriale è aumentata del +0,8 per cento. L'analisi congiunturale sull'industria manifatturiera di Unioncamere Veneto è stata effettuata su un campione di 1.564 imprese con almeno 10 addetti. Sotto il profilo dimensionale la produzione evidenzia la migliore performance produttiva delle imprese di piccole dimensioni (+2,9%), seguite dalle medie e grandi imprese (+0,8%). (ANSA).