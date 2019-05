Nuovo assalto bancomat a Monselice

(ANSA) - PADOVA, 23 MAG - La banda del bancomat torna a colpire in provincia di Padova. Nella notte, poco dopo le 2.00, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere la postazione Atm della Banca Popolare dell'Emilia Romagna in via Cadorna, creando gravi danni alla filiale e all'intera struttura.

Il bottino è ancora da quantificare, sui fatti stanno indagando i carabinieri. Da gennaio a oggi sono una ventina i colpi ai bancomat messi a segno in città e provincia di Padova.

Due presunti ladri sono stati arrestati la settimana scorsa, ma probabilmente ci sono più bande in azione. (ANSA).