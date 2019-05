Essilux: aumento ricavi fino al 5%

(ANSA) - PARIGI, 16 MAG - "L'anno è iniziato bene e siamo sulla strada giusta". Lo afferma Stefano Grassi, co direttore finanziario di EssilorLuxottica, durante l'assemblea del gruppo a Parigi che sancisce la pace o comunque una tregua nella governance. Grassi ha confermato le stime di aumento dei ricavi nel 2019 in un range compreso tra il 3,5% e il 5%, mentre il management del gruppo ha illustrato più di 20 progetti di integrazione in corso. "Questa operazione ha avuto successo grazie al lavoro di team", ha detto Leonardo Del Vecchio, primissimo azionista con oltre il 32% delle quote e il 31% dei diritti di voto.

Il vicepresidente esecutivo Hubert Sangieres ha aggiunto che "abbiamo avuto delle difficoltà, ma non si deve guardare all'albero della 'governance' che rischia di coprire la foresta" della grande forza e potenzialità del gruppo, che distribuisce un dividendo di 2,04 euro per azione. (ANSA).