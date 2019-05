No sedie in sale gioco, ok Tar a Jesolo

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG - Il Comune di Jesolo (Venezia) ha incassato l'ok del Tar del Veneto che ha ritenuto legittimo un provvedimento per ridurre la permanenza ai giochi proposti dai locali pubblici. In pratica Jesolo aveva introdotto nel proprio regolamento, a tutela dei cittadini, di fornire misure uguali per tutte le attività presenti sul territorio con disposizioni che non consentono l'utilizzo, nelle postazioni di gioco come le slot, di elementi di arredo che consentano alle persone di sedersi e l'impossibilità di applicare vetrofanie o pellicole oscuranti per impedire la visibilità degli spazi interni dall'area pubblica. Al Tar erano stati presentati due ricorsi che il Giudice amministrativo del Veneto ha ritenuto di rigettare dando ragione al Comune di Jesolo. (ANSA).