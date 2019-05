Nasconde cadaveri parenti per pensione

(ANSA) - PADOVA, 15 MAG - I cadaveri di due anziani, deceduti da tempo per cause naturali, sono stati scoperti dai Carabinieri nella legnaia di un'abitazione, a Sant'Urbano (Padova). A nasconderli sarebbe stato un uomo di 55 anni, figlio di un'anziana del 1931, morta sei mesi fa, e nipote di un uomo del 1929, morto tre anni fa. Avrebbe raccontato di aver nascosto i corpi per continuare a percepire la loro pensione.

La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto si sono recati per gli accertamenti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova, del Radiomobile della compagnia di Este (Padova) e il reparto investigativo del radiomobile di Padova.

La zona è stata transennata e sequestrata, sono in corso accertamenti. L'uomo è stato interrogato dai militari, in attesa di eventuali decisioni da parte della magistratura. (ANSA).



Data ultima modifica 16 maggio 2019 ore 13:30