(ANSA) - ROMA, 13 MAG -"Io sono pronta. Ho già illustrato a Conte le intese come mi era stato chiesto. L'autonomia è nel contratto di governo per questo il prossimo Consiglio dei Ministri sarà la sede opportuna per dare una risposta alle Regioni e chi è contrario se ne assumerà la responsabilità". Lo sottolinea in una nota il ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia Erika Stefani. (ANSA).