Morto Gianni De Michelis, aveva 78 anni

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - E' morto Gianni De Michelis, ex esponente di spicco del Psi di Craxi e per molti anni ministro degli Esteri. La notizia ha trovato conferma in ambienti parlamentari. De Michelis, 78 anni, era malato da tempo. Si è spento nella notte all'ospedale civile di Venezia, nel reparto di medicina, dove era stato ricoverato da qualche giorno, per il peggioramento delle condizioni generali di salute. Era nato a Venezia il 26 novembre del 1940. "Ero stato a trovarlo a casa l'ultima volta una quindicina di giorni fa e purtroppo non era più cosciente", ha riferito l'amico Nereo Laroni, ex deputato socialista ed ex sindaco di Venezia. I funerali si terranno nel capoluogo veneto in forma strettamente privata.