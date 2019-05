Aggredirono militanti destra, 3 denunce

(ANSA) - PADOVA, 7 MAG - Tre militanti del Centro sociale Pedro' di Padova sono stati denunciati dalla Digos euganea per l'aggressione, il 25 aprile, in un locale del Ghetto di Padova, a due simpatizzanti della destra, entrambi rimasti lievemente feriti. Nella notte di quel giorno, il referente provinciale di Padova di Casapound ed un militante della Lega di Padova, che si trovavano in compagnia di altre persone, erano stati infatti aggrediti da un gruppo di persone. Le indagini, coordinate dalla procura euganea, hanno consentito di attribuire responsabilità penali nei confronti dei tre appartenenti al 'Pedro' le cui case sono state sottoposte a perquisizione. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati i capi di abbigliamento che, secondo gli investigatori, erano indossati dai militanti durante il blitz.

Sono in corso ulteriori indagini da parte della Digos per individuare altre persone coinvolte nell'aggressione.

(ANSA).



Data ultima modifica 07 maggio 2019 ore 19:14