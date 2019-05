Viu, Vattani confermato presidente

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAG - Si sono riuniti oggi nell'isola di San Servolo il board e l'assemblea generale della VIU Venice International University, network internazionale di didattica avanzata fondato nel 1995 per docenti, ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo.

Tutte confermate le principali cariche: alla presidenza resta l'Ambasciatore Umberto Vattani, vicepresidente il Sindaco metropolitano di Venezia Luigi Brugnaro, mentre come Decano proseguirà l'attività il professor Carlo Giupponi, di Ca' Foscari.

La VIU, che in questi anni ha visto crescere progressivamente il numero di soci, realizza corsi universitari e attività di ricerca in collaborazione con le università fondatrici, diventando un campus internazionale nella cornice dell'isola di San Servolo. I corsi si svolgono in lingua inglese e comprendono insegnamenti di economia, sviluppo sostenibile, organizzazione e management, storia dell'architettura e della città, della scienza delle arti e del restauro.(ANSA).