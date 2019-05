Paolo Roversi firma il Pirelli

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - La prima volta di un fotografo italiano: l'onore tocca a Paolo Roversi, autore del prossimo The Cal, il calendario Pirelli fenomeno di costume. Roversi, a quanto si apprende, sta preparando nelle strade di Verona l'imminente shooting ed è facile ipotizzare un'ispirazione tematica per il calendario con l'iconica storia di Giulietta e Romeo. Noto per il suo ritratto suggestivo e intimo e il linguaggio visivo classico, Roversi ha vinto prestigiosi premi di settore ed è considerato uno dei fotografi di moda di maggior talento e dallo stile più personale. Ha lavorato per le più importanti riviste di moda internazionali da Vogue a Harper's Bazaar e curato campagne di stilisti come Giorgio Armani, Valentino, Dior, Yves Saint Laurent, Hermes. Le sue fotografie occupano un regno tra passato e presente, dando vita a immagini che sembrano al contempo progressive e familiari.