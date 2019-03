Venezia:rotto tubo gas in Piazza S.Marco

(ANSA) - VENEZIA, 21 MAR - Turisti deviati dal loro itinerario in piazza san Marco a causa della rottura di un tubo di gas da parte di un operaio che stava facendo alcuni lavori, non lontano da palazzo Ducale. La polizia Locale ha creato una sorta di area off limits, costringendo i turisti ad un percorso alternativo.

Sul posto sono giunti tecnici dell'Italgas per bloccare la fuoriuscita di gas e riparare il danno nel più breve tempo possibile. L'area è in sicurezza e la continuità del servizio è garantita a tutte le utenze della zona. Il danno è stato causato da un'azienda di servizi che stava realizzando un intervento sui sottoservizi di piazza San Marco, lesionando una condotta del gas in bassa pressione che serve la zona provocando una dispersione.