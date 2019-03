Turismo:Veneto al top in Italia in 2018

(ANSA)-VENEZIA, 21 MAR -Il Veneto sale sul podi oanche nel 2018 come regione italiana con il più alto numero di turisti. "Anche il 2018,rispetto al 2017, - osserva Federico Caner, assessore veneto al turismo - pur registrando qualche arretramento in alcuni comprensori, il bilancio del turismo veneto è ancora una volta in positivo: +2,2% gli arrivi, +0,2% le presenze". "Reduci da un continuo crescendo sfociato nel 2017 in primati difficilmente ripetibili - spiega Caner -,il 2018 conferma la forte capacità attrattiva del Veneto:cresce il numero dei turisti (19,5 mln), grazie all'aumento di arrivi stranieri (+1,8%) e italiani (+2,8%).Oltre 69 mln per le notti nelle strutture ricettive, il +1,6% degli italiani compensa il -0,4% degli stranieri".Il 70% delle presenze sono straniere.I tedeschi, pur segnando un calo, sono gli stranieri più numerosi (15,6 mln di presenze, quasi un quarto del dato complessivo),poi gli austriaci (3,8 mln) e inglesi (2,6 mln). Crescita del 14,1% le presenze degli americani, +5,2% dei cinesi e +7,9% dei russi.