Sub padovano morto in immersione Egitto

PADOVA, 21 MAR - Un uomo, Pierangelo Capuzzo, 50 anni, di San Giorgio in Bosco (Padova), è stato trovato morto al largo delle coste di Marsa Alam in Egitto.

L'uomo, che si trovava nella località turistica in vacanza, indossava la sua tuta da sub; probabilmente mentre era in immersione ha avuto un malore, ma le autorità locali stanno continuando le indagini. I ministero degli Esteri ha avvisato i carabinieri della Compagnia di Cittadella, che hanno informato la famiglia.

Capuzzo non era sposato, viveva ancora con i genitori e faceva il rappresentante orafo. Nell'albergo in cui risiedeva non sono stati trovati segni di effrazione, pertanto si propende per la morte naturale. La salma rientrerà nel giro di cinque giorni, non prima di essere sottoposta ad autopsia al Cairo.

