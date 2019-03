Sciopero clima:migliaia in piazze Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAR - Decine di migliaia di studenti hanno invaso stamani le piazze delle principali città del Veneto per il "climate strike", lo sciopero per salvare il pianeta dal riscaldamento prodotto dalla Co2 promosso dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. Circa 5mila ragazzi delle scuole sono sfilati in corteo a Venezia, con striscioni, palloncini e cartelli colorati, ben 15mila i partecipanti alla marcia svoltasi a Padova, tra i quali bambini delle elementari e delle medie, lavoratori e cittadini. Migliaia i manifestanti anche nel centro di Verona, così come negli altri capoluoghi.

A Venezia il corteo ha attraversato il centro storico partendo dal piazzale della stazione e arrivando infine a Campo San Polo, uno dei più grandi di Venezia. Sul Ponte di Rialto i manifestanti hanno dato vita ad un breve flash mob, sdraiandosi a terra mentre il suono di sirena faceva doveva far immaginare l'allarme di un incidente nucleare.



