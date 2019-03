Auto contro albero, un giovane morto

(ANSA) - TREVISO, 15 MAR - Un giovane è morto e altre due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte a Cordignano. Secondo quanto si è appreso, l'auto sulla quale viaggiavano i tre è uscita di strada, andando ad arrestarsi contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano che hanno messo in sicurezza il mezzo e soccorso gli occupanti, congiuntamente al personale del suem 118. Nonostante i soccorsi il personale medico ha dovuto dichiarare la morte di un ragazzo di 19 anni, Tommy Saccon, di San Fior (Treviso). Gli altri due feriti, uno dei quali in maniera grave, sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale per la deviazione del traffico e i rilievi dell'incidente sinistro.