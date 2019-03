Festival Bellezza, apre Michael Nyman

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Michael Nyman in un concerto unico con la Michael Nyman Band e il contralto Hilary Summers inaugurerà l'edizione 2019 del Festival della Bellezza di Verona, dedicato all'"Anima e le Forme"', che si svolgerà dal 30 maggio al 16 giugno. Tra i primi grandi ospiti annunciati anche Patti Smith in uno speciale concerto-reading acustico, accompagnata da Tony Shanahan. Nyman il 30 maggio sarà al Teatro Romano per proporre al pianoforte, accompagnato da un'orchestra di archi e fiati con 12 elementi, la colonna sonora composta per 'I misteri del giardino di Compton House' di Peter Greenaway. A Verona il compositore porterà anche il suo ultimo capolavoro: il film-documentario 'War Work - 8 songs with film' in cui le proiezioni si fondono in un tutto armonico con i suoni.

Patti Smith sarà in scena l'11 giugno, sempre al Teatro Romano, con 'Words and Music', un epico viaggio con alcune delle sue più famose canzoni e delle più amate poesie, accompagnata da Tony Shanahan. 'L'anima e le forme' fa riferimento all'omonimo testo di György Lukacs. E proprio sul rapporto tra bellezza, musica e assoluto, nelle loro opere Michael Nyman e Patti Smith proporranno alcune originali e inedite riflessioni prima dei concerti. (ANSA).



