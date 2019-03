Venezia rifà i conti, 100 mila residenti

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - I residenti della Venezia insulare, che comprende il centro storico e le isole della Laguna sono circa 100.000, e non i poco più di 53 mila censiti ufficialmente. Lo rivela uno studio, effettuato dal presidente della nona Commissione consiliare, Paolo Pellegrini, e presentato oggi a Ca' Farsetti, basato sui consumi idrici ufficiali della "città d'acqua". Partendo dai dati di Veritas, multiutility del servizio idrico, e dalla premessa che "gli abitanti di una città non possono essere considerati solo in base agli iscritti all'anagrafe o alle liste elettorali", il calcolo afferma che ai 53.076 censiti in centro storico e ai 27.759 nell'estuario, vanno infatti aggiunti i "residenti non-residenti" per un numero di 'abitanti equivalenti' compreso tra 102.064 e 109.354.