'Pesca miracolosa' per gondolieri-sub

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAR - Sono tornati in azione stamani i "gondolieri sub" per ripulire uno dei canali cittadini dai rifiuti accumulati nei fondali, e stavolta si è trattato di una "pesca miracolosa". Dalle acque del rio dei Santi Apostoli, infatti, sono stati ripescati ben 600 chilogrammi di oggetti ingombranti tra cui copertoni, cavalletti delle passerelle per l'acqua alta, tubi di cemento, e anche un motore marino da 25 cavalli, che ha richiesto un notevole sforzo per essere portato alla superficie.

Attorno alla squadra di volontari dell'Associazione Gondolieri - che agiscono senza compenso, in accordo con il Comune e la municipalizzata Veritas - fotografi e giornalisti ma anche numerosi cittadini e turisti curiosi.

"E' un po' come andare a funghi - ha commentato il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto -, in questi casi non si torna mai a casa col cesto vuoto. Oggi però la 'pesca' è stata sorprendente". (ANSA).