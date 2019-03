Idee Montagna, torna Festival Innovalp

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAR - Dalla sua terra d'origine, i monti del Friuli Venezia Giulia, il festival delle idee per la montagna ideato dalla Cooperativa Cramars arriva in Veneto per diffondere in tutta Italia una nuova cultura che vuole rendere le aree montane protagoniste di un rinnovato sviluppo. Il tema dell'edizione 2019, presentato in Confindustria Belluno Dolomiti, è "Voglia di volare, la montagna come luogo in cui trasformare le disuguaglianze in opportunità di crescita". La manifestazione si terrà dal 27 al 30 marzo a Tolmezzo Il programma di Innovalp 2019 è stato illustrato oggi alla presenza di Andrea Ferrazzi, direttore di Confindustria Belluno Dolomiti, Augusto Guerriero, vicepresidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Danilo Farinelli, direttore di Carnia Industrial Park, Maurizio Ionico, presidente Ferrovie Udine - Cividale e Vanni Treu, co-fondatore della Cooperativa Cramars, ente ideatore e organizzatore della manifestazione.



