Manuel torna in acqua, 'finalmente'

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Manuel Bortuzzo è tornato in acqua. A un mese da quando è stato ferito con un colpo di pistola davanti a un locale del quartiere Axa a Roma, la giovane promessa del nuoto italiano si è fatta ritrarre in un video mentre nuota in piscina con la forza delle braccia, essendo paralizzato agli arti inferiori. "Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi - ha detto al termine della nuotata sorridendo - Un'emozione bellissima. Oggi inizia la mia riabilitazione qui, in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto".(ANSA).