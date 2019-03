Tav: Cgia,costa 1,4% spesa pubblica-anno

(ANSA) - VENEZIA, 6 MAR - L'intera tratta della Tav Torino-Lione costa l'1,4% della spesa pubblica di un anno. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre che è giunto a questo risultato incrociando i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi alla spesa che si deve ancora sostenere per ultimare l'opera (11 miliardi di euro), con l'importo delle uscite complessive in capo all'amministrazione pubblica previste nel 2019 (803,3 miliardi di euro). A seguito degli accordi internazionali intercorsi, secondo il dicastero guidato dal ministro Toninelli il costo dell'intera tratta della Tav Torino-Lione ammonta a 22 miliardi di euro circa (importo attualizzato al 2018). Di cui, 9 miliardi sarebbero in capo ai francesi e 13 al nostro Paese. Tenendo conto che 2 miliardi li abbiamo già spesi e che nell'elaborazione non si considera la compartecipazione alla spesa che l'Unione europea si farà carico, per realizzare tutta la tratta ne dobbiamo ancora investire 11.