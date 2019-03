Albero cade su auto in ospedale Padova

(ANSA) - PADOVA, 5 MAR - Un albero è caduto su due auto in sosta nel parcheggio dell'ospedale "Sant'Antonio" di Padova. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto, in via Facciolati, sono intervenuti i vigili del fuco. Dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto coinvolto, i pompieri messo in sicurezza la zona, tagliando e spostando il tronco precipitato, oltre dieci metri di lunghezza e con un diametro di circa un metro. E' stato necessario l'uso dell'autogru per rimuovere parte del tronco da una delle due autovetture. Il Sant'Antonio, l'ex Cto, è la seconda struttura ospedaliera pubblica di Padova, non lontana dal policlinico.