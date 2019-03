Venezia: scoperti tre ostelli illegali

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAR - Tre appartamenti in centro storico di Venezia trasformati abusivamente in ostelli sono stati scoperti grazie dalla Polizia locale e della Guardia di finanza. Nella prima casa, a Cannaregio, di proprietà di un veneziano e gestita da un coreano, in 4 camere erano stati sistemati 19 letti, di cui 11 occupati al momento dell'accertamento da altrettanti turisti coreani. Gli altri due appartamenti, a Castello, di proprietà di una società di Roma con autorizzazione per B&b ma utilizzati come ostelli, erano gestiti da una donna giapponese, che esercitava l'attività al primo piano con 6 camere invece delle 3 autorizzate, per un totale di 17 posti letto, e da una polacca, che offriva al terzo piano 14 posti letto suddivisi in 5 camere invece delle 3 autorizzate. Ai gestori sono state elevate contravvenzioni per oltre 15mila euro. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che non erano stati comunicati i nominativi degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza: scatteranno quindi anche le denunce penali.