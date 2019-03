Smog, allerta arancio 4 province Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAR - Allerta "arancio" per superamento degli inquinanti in Veneto, per gli agglomerati di Padova, Vicenza, Verona e per il comune di Rovigo. Lo comunica oggi l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav), in base alle disposizioni dell'Accordo di Bacino Padano.

L'allerta riguarda in particolare anche i comuni di Schio (Vicenza), Tribano e Monselice (Padova), Bovolone e Legnago (Verona). Le limitazioni previste nelle ordinanze comunali saranno vigenti a partire da domani.

Tutti gli altri agglomerati e comuni permangono al livello 0 "verde". (ANSA).