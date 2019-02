Trasporti: Mom investe 31 mln in 4 anni

(ANSA) - TREVISO, 27 FEB - Margini operativi (Mol) in crescita del +44,7% entro il 2021, solidità finanziaria e investimenti nel triennio per 31 milioni di euro. E' il nuovo piano industriale di Mom Spa, l'azienda del trasporto pubblico locale trevigiano, approvato oggi all'unanimità dall'assemblea dei soci. Le azioni di piano disegnano uno scenario fino al 2021 e si fondano sui cardini della qualità e servizio alla clientela, della competitività e della crescita e della patrimonializzazione. Entro il 2021 l'azienda investirà nell'acquisto di 38 nuovi autobus: 33 già nel 2019.

L'investimento sarà superiore ai 10 milioni di Euro (5,6 milioni da contributi sia regionali che europei, per la parte restante in autofinanziamento e finanziamento di terzi). Attualmente il parco mezzi (545 veicoli) presenta un'età media di 13,22 anni, e sarà così svecchiato. In quattro anni l'azienda raggiungerà l'obiettivo di acquisto di 88 nuovi autobus.