Celebrazioni 400 anni Morosini a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Sono state presentate oggi le celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini, probabilmente l'ultimo grande comandante militare della Repubblica di Venezia, che viene ricordato anche con un francobollo italiano valido per l'invio di posta ordinaria nel territorio nazionale.

L'evento anticipa una serie di iniziative promosse dal Comitato organizzatore, con il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza che, per quattro mesi, allestirà presso la propria sede di Campo San Polo un percorso espositivo tematico che ripercorrerà le guerre a Candia e in Morea. La mostra si svilupperà nelle sale di Palazzo Corner Mocenigo.

La vignetta del francobollo mostra un'antica carta geografica del Regno di Morea, un quadro raffigurante Morosini e un modello in legno di una tipica galea da guerra, entrambe conservate al Museo Correr di Venezia. (ANSA).