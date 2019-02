Lavoro: 140 mila a Centri per Impiego

(ANSA) - VENEZIA, 25 FEB - Sono in media 140 mila le persone che in un anno si rivolgono ai Centri per l'Impiego del Veneto.

E due su tre trovano occupazione nel giro di 12 mesi. Lo rileva l'Osservatorio di Veneto Lavoro il quale ricorda che dopo le riforme del lavoro, la condizione necessaria per vedersi riconosciuto lo stato di disoccupazione non è solo essere privi di impiego ma anche dichiararsi subito disponibili al lavoro o ad una politica attiva, attraverso il rilascio di un'apposita "dichiarazione di immediata disponibilità" (Did).

Analizzando i dati del 2016, su un totale di 138 mila disoccupati, 48.500 (35%) hanno trovato lavoro entro un anno, 6.300 (4,5%) hanno atteso oltre 12 mesi, 43.700 (31,6%) hanno iniziato un periodo di precarietà più o meno lungo e 34.700 (25,1%) sono rimasti in stato di disoccupazione. (ANSA).