Gestore reagisce a rapina, arrestato

(ANSA)-PADOVA,21 FEB -Un ex appartenente alla 'mafia' del Brenta è stato arrestato dai carabinieri di Padova per aver tentato con altri tre complici, non ancora individuati,una rapina a una slot machine di Tencarola poi fallita per la reazione del gestore. Si tratta di Marco Padovani,68, con un passato di rapine con la banda di Maniero, bloccato mentre stava uscendo di casa. L'uomo sarebbe uno dei 4 banditi che,travisati e armati di un fucile e di un revolver, il 16 gennaio 2018 fece irruzione nel locale gestito da un cinese. Il gestore però reagì ingaggiando una colluttazione con i rapinatori, riuscendo a disarmare quello con il fucile, nonostante questi e il complice armato della pistola gli avessero sparato contro diverse volte, fortunatamente senza colpirlo.L'Arma è riuscita ad identificare Padovani come quello, tra i 4 malviventi,armato di pistola,che nella colluttazione con il gestore aveva perso il passamontagna lasciato nel locale con il fucile: sul primo reperto il Ris ha rilevato il profilo genetico di Padovani.