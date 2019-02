Incidenti stradali:morto 19enne,2 feriti

(ANSA) - TREVISO, 17 FEB - Un 19 enne è morto e altri due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in località Marlengo nel trevigiano. I tre, a bordo di una Mercedes classe A, sono usciti di strada in modo autonomo. L'auto si è rovesciata e mentre due occupanti sono riusciti ad uscire dal veicolo il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno constatato il decesso e portato in ospedale i due feriti, e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro.