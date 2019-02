Turismo: Veneto lancia portale intuitivo

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - La Regione Veneto ha un nuovo portale turistico (www-veneto.eu): un sito "innovativo, intuitivo e vicino al turista, con applicazioni che si riescano a capire velocemente e che diano informazioni giuste in tempo reale, anche sulla mobilità". Sono queste le caratteristiche del nuovo portale presentato al padiglione del Veneto alla Bit di Milano dal governatore Luca Zaia e dall'assessore regionale al Turismo Federico Caner. Il portale vuole essere uno strumento di informazione e di promozione. In linea con il progetto di branding e immagine 'The land of Venice', si propone come "vetrina fondamentale" non solo sul piano turistico e informativo, ma anche come supporto per l'organizzazione dei servizi e la creazione di itinerari alternativi nella "regione più turistica di Italia, con 70 milioni di visitatori", come ha specificato Zaia.



Data ultima modifica 13 febbraio 2019 ore 16:11