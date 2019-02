BpVi: Di Maio, questa settimana i soldi

(ANSA) - VICENZA, 9 FEB - "Noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, siamo al 9 febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a margine dell'assemblea degli ex soci di Banca popolare Vicenza.

"Sappiamo - ha aggiunto Di Maio - che ci sono resistenze dell'Unione europea: ce ne faremo una ragione. Questa gente ha diritto ai suoi soldi. Sono i loro, non sono di qualcun altro.

Hanno ragione, è passato tanto tempo ma in otto mesi e mezzo abbiamo fatto quel che gli altri non avevano fatto per anni".

"Siam qua da otto mesi, c'erano a bilancio 150 milioni, adesso c'è un miliardo e mezzo. Vedremo di far veloce". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a Vicenza per l'assemblea degli ex soci di Banca Popolare Veneta, a proposito dei tempi di risarcimento. (ANSA).