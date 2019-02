Poste: consegne città con moto tre ruote

(ANSA)-VENEZIA, 6 FEB - Poste Italiane a Verona e Padova viaggia ad energia pulita. Sono infatti in funzione da alcuni giorni, ai centro di recapito di Verona e Padova, nove nuovi motocicli elettrici a tre ruote, per rendere ecologica, agevole e sicura la consegna dei pacchi in città. I nuovi motocicli sono alimentati elettricamente al 100%, hanno una potenza di 4 kW che garantisce una velocità massima in linea con i limiti imposti dal codice della strada nei centri abitati ed hanno un'autonomia energetica che consente di consegnare la corrispondenza giornaliera con una sola ricarica. La particolare conformazione del veicolo a tre ruote, inoltre, ne aumenta la stabilità e la sicurezza per il conducente e permette l'installazione di uno speciale baule che aumenta la quantità di pacchi e lettere trasportabili: fino a 210 litri, contro i 76 dei motocicli tradizionali. Oltre a Padova, la nuova flotta di veicoli a tre ruote conta tre motocicli a Verona e 330 su tutto il territorio nazionale.