Demoliscono stabile storico, 3 indagati

(ANSA) - VENEZIA, 5 FEB - La Polizia Locale di Chioggia ha posto sotto sequestro un edificio in corso di costruzione ed ha indagato 3 persone per violazioni alla normativa edilizia e paesaggistico-ambientale. L'edificio è stato edificato demolendo la storica 'fabbrica dei cordari' già adibita alla lavorazione cordami in fibra vegetale, usati prevalentemente nell'attività marinara e svolta per decenni del Novecento nell'immobile e nello scoperto adiacente, nel tempo divenuta, tipica attività artigianale di Chioggia. L'edificio, riconosciuto come bene storico-culturale da sottoporre a particolare tutela, era stato acquistato dal Comune di Chioggia da uno del luogo che aveva poi avuto un permesso di ristrutturazione e ampliamento dello stabile.La 'fabbrica, luogo di memoria dell'artigianato e della pesca locale, invece di essere ristrutturata per conservarne intatte le sue caratteristiche storiche e culturali,è stata rasa al suolo pur non esistendo alcun rischio di crollo,e al suo posto è stato costruito un immobile di stile moderno.