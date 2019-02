Athesis presenta 'Top 500'Verona-Vicenza

(ANSA) - VERONA, 4 FEB - Un territorio molto forte, che si sta internazionalizzando e sta investendo in ricerca e innovazione. E' il quadro delle province di Verona e Vicenza fotografato da "Top 500", i due inserti pubblicati in contemporanea dai quotidiani L'Arena e Il Giornale di Vicenza, presentati in un evento organizzato dal Gruppo Athesis, editore dei due giornali e di Brescia Oggi. Un rapporto ricco di dati, che prende in esame i bilanci 2017 delle principali società di capitali. "Il Gruppo Athesis - ha detto l'ad Matteo Montan - ha questa straordinaria caratteristica di essere il riferimento di un territorio tra i più ricchi d'Italia, oltre che tra i più belli, con un tessuto straordinario che raccontiamo con questa iniziativa delle 'Top 500'". "Un gruppo - ha detto il presidente Luca Rana - che raccoglie tre grandi città, tre gradi territori che hanno costruito nel tempo parte del successo del Paese.

Speriamo di fare bene il nostro mestiere, comunicando in maniere propulsiva i vantaggi e i valori del nostro territorio".