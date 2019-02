Tratta cuccioli dall'estero, 2 denunce

(ANSA) - TREVISO, 2 FEB - Nel corso di un controllo ad un veicolo le volanti di Treviso hanno trovato in una scatola all'interno di un furgone cinque cuccioli di cane portati dall'estero per essere venduti in Italia. I poliziotti hanno bloccato il mezzo per eccesso di velocità e hanno fatto scendere i sei occupanti. L'autista, un romeno di 30 anni, è stato veniva invitato ad aprire il retro del furgone, il quale vedeva accatastate diverse scatole, bustoni e bagagli. Tuttavia ciò che ha attirato l'attenzione degli operatori sono stati i guaiti provenienti da due scatole di plastica coperte con del filo di ferro, del tipo generalmente utilizzato per il trasporto di beni ortofrutticoli. Al loro interno vi erano 5 cuccioli di bulldog francesi provenienti dalla Romania. Gli animali, immediatamente recuperati, sono stati trovati in condizioni igieniche pessime, tanto da essere stati immediatamente sottoposti ad una visita veterinaria. Trasportatore e acquirente, scoperto dalla polizia, sono stati denunciati.